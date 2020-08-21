Толоконникова заявила о новом уголовном деле против нее

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что против нее заведено новое уголовное дело. Она рассказала о произошедшем в Instagram в пятницу, 21 августа.

По словам Толоконниковой, об уголовном деле ее матери, живущей в Норильске, заявили местные участковые. Они сообщили, что активистку подозревают в «организации массовых беспорядков 27 июля 2019 года». Толоконникова добавила, что происходящее напоминает ей ситуацию с ее бывшим мужем, художником-акционистом Петром Верзиловым, на которого завели уголовное дело о двойном гражданстве.

«Ну, понятно, что-то копают, даны указания что-то и у меня найти уголовное. И в целом напомнить, кто в доме хозяин. Но они пока не знают, что хозяева — мы», — отметила Толоконникова.

В Москве летом 2019 года проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями.