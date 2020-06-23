Толоконникова снялась голой в защиту обвиненной за рисунки с вагинами художницы

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова выложила в Instagram серию обнаженных фотографий. Активистка снялась голой в защиту обвиненной за рисунки с вагинами художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой.

#феминизмнеэкстремизм #заюлю A Russian feminist & LGBTQ+ artist Yulia Tsvetkova faces up to 6 years in jail for posting body positive graphic drawings of female body - she's charged with "Pornography". Feminist art is not pornography 🤬 Women all across Russia are getting naked in support or Yulia. Learn how to help Yulia - LINK IN BIO. Фото опубликовано @nadyariot

Материалы по теме «Девушек не так часто избивают, зато их можно посадить» Российской художнице грозит 6 лет тюрьмы за нарисованное женское тело. В ее защиту вышли с пикетами

«Российской феминистке и ЛГБТК-активистке, художнице Юлии Цветковой грозит до шести лет в тюрьме за публикацию бодипозитивных рисунков женского тела — ее обвинили в распространении порнографии. Феминистское искусство — не порнография. Женщины со всей России раздеваются в поддержку Юлии», — написала Толоконникова. Она призвала неравнодушных посетить сайт помощи Цветковой.

О том, что Цветковой было предъявлено обвинение, стало известно 9 июня. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Дела в отношении активистки начали открывать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Власти объявили его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР. Художница также получала угрозы от гомофобного движения «Пила».

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