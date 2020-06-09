Россиянку обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами

Художнице и фем-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой спустя полгода предъявили обвинение в распространении порнографии. Об этом она написала в своем Facebook.

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«Теперь я официально обвиняюсь в распространении порнографии. С преступным умыслом и прочими особо тяжкими», — отметила девушка. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено из-за ее абстрактных рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии».

На активистку заведено два уголовных дела, второе — о пропаганде гомосексуализма. До этого ее оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Дела в отношении художницы стали возбуждать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Местные власти назвали его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой Советского Союза. Также Цветкова получает угрозы от гомофобного движения «Пила».

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