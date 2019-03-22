Россиянка заявила о праве женщин на жир и морщины и пожалела

Полиция Комсомольска-на-Амуре заподозрила режиссера театра «Мерак» Юлию Цветкову в распространении порнографии из-за ее бодипозитивных рисунков для проекта «Женщина не кукла». Об этом девушка рассказала «Сибирь.Реалиям».

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Цветкову вызвали в отделение для дачи объяснений после того, как на нее поступил анонимный донос. «Это новое заявление и новая проверка. Сегодня пригрозили прокуратурой, но пока больше ничего не говорят», — сказала она, добавив, что сейчас полицейские собирают информацию. Кто мог пожаловаться на нее, девушка не знает.

Внимание силовиков привлекли шесть рисунков, на которых изображены женщины и различные лозунги с фразой «У живых женщин есть... И это нормально!». Идея этих работ — показать, что у каждой есть жир, волосы на теле, мышцы, менструация, седина, неидеальная кожа и морщины. На одном из изображений, которое опубликовало издание, нарисована обнаженная девушка со складками на животе. В МВД считают, что таким образом Цветкова, которая работает в молодежном театре, «совращает детей».

В середине марта городские власти запретили ей проводить фестиваль активистского искусства «Цвет шафрана», назвав его «развратной заразой» и пропагандой гомосексуальных отношений. Недовольство чиновников было вызвано, в частности, постановкой «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах. Также в администрации решили, что в антимилитаристских постановках отчетливо считывается критика Советского Союза. 11 и 12 марта участников спектаклей допрашивали сотрудники по борьбе с экстремизмом.

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