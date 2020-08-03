Толоконникова вновь снялась голой в туалете в поддержку Юлии Цветковой

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова выложила в Instagram обнаженный снимок, заявив, что женское тело не является порнографией. Активистка вновь снялась голой в защиту обвиненной за рисунки с вагинами художницы Юлии Цветковой.

шли 🖤 если тоже думаешь, что женское тело - не порнография. send 🖤 if you also think that a female body is not pornography. #свободуюлиицветковой #freeyuliatsvetkova Фото опубликовано @nadyariot

Толоконникова добавила в пост хештег #свободуюлиицветковой и призвала подписчиков поддержать ее.

Ранее Толоконникова уже публиковала серию обнаженных фотографий в защиту художницы.

7 июля сообщалось, что на художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. 9 июня стало известно о предъявлении Цветковой другого обвинения — в распространении порнографии. Дела в отношении активистки начали открывать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства, который власти объявили «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР.