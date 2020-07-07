На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело

На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, якобы пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом Цветкова сообщила на своей странице в Facebook, приложив фото документа об открытии дела.

«О чем это говорит? О том, что от меня не отстали? О том, что страна гомофобна? О том, что снаряд может трижды ударить в одно место?» — написала Цветкова. Она уточнила, что выложила картинки в рамках флешмоба. На них изображена семейная пара мужчин-геев с ребенком.

О том, что Цветковой было предъявлено обвинение в распространении порнографии, стало известно 9 июня. Художнице грозит до шести лет лишения свободы. Дела в отношении активистки начали открывать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Власти объявили его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР. Художница также получала угрозы от гомофобного движения «Пила».

В июне россиянки массово обнажились в поддержку художницы. Девушки публиковали свои обнаженные фотографии в социальных сетях под хештегом #нюдсочетверг. Свои снимки выложила и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. «Феминистское искусство — не порнография. Женщины со всей России раздеваются в поддержку Юлии», — написала она в посте.

27 июня сторонницы Цветковой вышли на одиночные пикеты в ее поддержку в Москве и Санкт-Петербурге. Около 40 человек задержали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!