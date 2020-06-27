Число задержанных сторонников обвиненной за рисунки с вагинами художницы выросло

До 40 выросло число задержанных сторонников художницы Юлии Цветковой, которые вышли на одиночные пикеты в ее поддержку. Об этом сообщает TJournal в Telegram-канале.

Еще трое сторонников ЛГБТ-активистки, обвиненной за рисунки с вагинами, задержаны полицией в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о 32 задержанных.

О том, что Цветковой было предъявлено обвинение, стало известно 9 июня. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Дела в отношении активистки начали открывать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Власти объявили его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР. Художница также получала угрозы от гомофобного движения «Пила».

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