В Москве задержали сторонников обвиненной за рисунки с вагинами художницы Юлии Цветковой, которые вышли на одиночные пикеты в ее поддержку. Об этом сообщает Telegram-канал «ОВД-Инфо».

По его данным, задержаны минимум 32 активистки. Они находятся в двух автозаках, один из которых едет в ОВД «Красносельский».

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Уточняется, что задержания также произошли на пикетах в Санкт-Петербурге.

Ранее в июне россиянки массово обнажились в поддержку Юлии Цветковой. Девушки публиковали свои обнаженные фотографии в социальных сетях под хештегом #нюдсочетверг. Свои снимки выложила и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. «Феминистское искусство — не порнография. Женщины со всей России раздеваются в поддержку Юлии», — написала она в посте.

О том, что Цветковой было предъявлено обвинение, стало известно 9 июня. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Дела в отношении активистки начали открывать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Власти объявили его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР. Художница также получала угрозы от гомофобного движения «Пила».

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