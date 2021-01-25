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Путин прокомментировал акции 23 января

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал несогласованные акции протеста 23 января. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, граждане имеют право на выражение своей позиции, однако это должно происходить в рамках закона.

«Все имеют право выражать точку зрения, выходящее за рамки закона — опасно, это приводило к раскачке общества, от которой страдают все», — сказал Путин в ходе онлайн-встречи со студентами российских вузов в Татьянин день.

Ранее Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального о дворце в Геленджике. По словам главы государства, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались «промыть мозги».

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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