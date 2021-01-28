Полиция Москвы выступила с предупреждением перед акциями 31 января

Московская полиция перед 31 января предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированной акции. Об этом в четверг, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — отметили в главке.

В ведомстве добавили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие или провокации со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Ранее МВД России предупредило граждан, которые планируют участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, будет расследован и получит правовую оценку.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был задержан 17 января в Шереметьево по прибытии из Германии и арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».