Детский омбудсмен отреагировала на задержание ребенка в центре Москвы

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова отреагировала на видео задержания ребенка в ходе несанкционированной акции в Москве и назвала действия полицейских грубыми. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сейчас уточняем все по задержанию ребенка в Москве, на видео видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского. Как выяснилось, с целью вывести его за периметр для безопасности», — отметила она.

Кузнецова заявила, что, по предварительной информации, подросток уже передан родителям, омбудсмен выясняет детали произошедшего в Москве и за ее пределами. Она отметила, что пятерых подростков, оказавшихся в полиции в других регионах, уже также передали родителям. «Решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в других городах», — написала она.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно, как несколько сотрудников правоохранительных органов хватают подростка и уводят его с Пушкинской площади, тот пытается вырываться.

Ранее в МВД заявили, что агитаторов, призывающих к участию в несанкционированных акциях, запланированных в российских городах на 23 января, могут привлечь к административной ответственности еще до проведения мероприятий, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении митингов 23 января силовиками ранее сообщили также в Генпрокуратуре.

В Кремле подобные акции также назвали недопустимыми.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.