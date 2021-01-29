СК заочно предъявил обвинение Леониду Волкову

Следователи предъявили заочное обвинение Леониду Волкову, руководителю региональных штабов Алексея Навального. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, фигуранту инкриминируется вовлечение несовершеннолетних на несанкционированную акцию 23 января. Его действия квалифицированы по статье 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»)

Представитель СКР указала, что постановление о привлечении Волкова в качестве обвиняемого вынесено на основании собранных по делу доказательств. В их числе результаты лингвистического исследования, установивших в высказываниях фигуранта дела призывы к подросткам, которые склоняют их участвовать в незаконных митингах.

Волков объявлен в розыск.

О возбуждении против него уголовного дела СКР сообщил 28 января. Следователи нашли видеозаписи Волкова в Facebook, Twitter и Instagram, в которых он призывал подростков выйти на акции 23 января.

Петренко указала, что фигурант дела достоверно знал об отсутствии согласований на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Ранее стало известно о планах сторонников Алексея Навального провести 31 января новые несанкционированные акции в его поддержку. Навального арестовали 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Первые после ареста Навального акции прошли в разных городах России 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил минимум 20 уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».