СК возбудил четыре дела о нападении на полицейских в Москве

Следственные органы Главного следственного управления СКР по Москве возбудили четыре уголовных дела по 318 статье Уголовного кодекса России — «применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка комитета Юлия Иванова, ее цитирует РИА Новости.

В СК сообщили, что 23 января участники несогласованного митинга вели себя агрессивно по отношению к двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции, нанесли им различные телесные повреждения, одному из силовиков в лицо распылили газовый баллончик.

«В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, совершил наезд на последнего», — добавила Иванова. По ее словам, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее источник ТАСС сообщал о возбуждении уголовного дела по факту разгрома автомобиля ФСБ на на Цветном бульваре. Протестующие атаковали Toyota Camry с правительственными номерами и синим проблесковым маячком.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций были задержаны более 3 тысяч человек.