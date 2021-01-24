По факту разгрома автомобиля ФСБ в центре Москвы возбудили уголовное дело

По факту разгрома автомобиля ФСБ в центре Москвы участниками несогласованного митинга 23 января было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту нанесения повреждений автомобилю ФСБ на Цветном бульваре возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")», — рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что несколько десятков протестующих атаковали автомобиль, принадлежащий ФСБ России. По сообщениям агентства, они пинали Toyota Camry с правительственными номерами, прыгали на транспортное средство и пытались разбить стекла.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».