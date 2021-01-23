Митингующий в Петербурге ударом сбил полицейского с ног

Участник несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге напал на сотрудника полиции, сильно ударив его по лицу. Видео с места событий делится Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина подходит к сотруднику ДПС, а затем сильно бьет его в лицо, в результате чего правоохранитель падает на землю.

Ранее сообщалось, что участники несогласованного митинга в центре Москвы травмировали глаз водителю автомобиля, принадлежащего ФСБ России.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».