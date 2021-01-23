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На несанкционированной акции в Москве обнаружили зараженных коронавирусом

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

19 зараженных коронавирусом человек были обнаружены на несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

«По данным приложения "Социальный мониторинг", на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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