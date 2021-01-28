В Санкт-Петербурге задержан напавший во время митинга на полицейских россиянин

В Санкт-Петербурге задержан 39-летний местный житель, причастный к нападению на полицейских во время несогласованной акции протеста. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 23 января около трех часов дня возле дома № 28 по Невскому проспекту несколько человек применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Сотрудники Центра «Э» установили личность одного из предполагаемых нарушителей. Дома у мужчины проводятся следственно-оперативные мероприятия. После их завершения он будет доставлен в участок. Полиция также устанавливает других причастных к происшествию.

28 января сообщалось, что полиция задержала уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося на митинге в Москве с бойцами ОМОН.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».