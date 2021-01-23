На ударившего двух полицейских в Петербурге возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении неизвестного мужчины, ударившего двух полицейских. Об этом сообщается на сайте городского следственного управления.

Как установило следствие, 23 января во время несанкционированного митинга на Сенатской площади неизвестный мужчина ударил кулаком в лицо сотрудника ГИБДД в ответ на замечание соблюдать порядок. Из-за этого правоохранитель упал на асфальт. Убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который пытался его задержать, после чего скрылся среди митингующих.

На данный момент устанавливается личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в интернете опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина подходит к сотруднику ДПС, а затем сильно бьет его в лицо, в результате чего правоохранитель падает на землю.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».