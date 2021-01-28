Подравшегося с ОМОН на митинге в Москве чеченца задержали

Полиция задержала уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося на несанкционированном митинге в Москве с бойцами ОМОН. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Официальных комментариев по факту задержания Джумаева в настоящий момент нет.

По информации Telegram-канала Mash, молодого человека задержали в Псковской области, сейчас его везут на допрос в Следственный комитет по Москве.

Ранее его родители сообщили, что Джумаев оказался на митинге случайно — они назвали произошедшее неудачным стечением обстоятельств, не связанных с поддержкой Алексея Навального и его политических взглядов.

На следующий день после акции протеста депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов обратился к подравшемуся с бойцами ОМОН чеченцу. В своем видеообращении он призвал Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским. Также он пообещал, что Рамзан Кадыров поможет «решить вопрос с властями». Делимханов заявил, что с отцом Джумаева уже поговорили, и призвал молодого человека выйти на связь через Instagram.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».