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Советник Кадырова обратился к чеченцу с митинга в Москве

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Адам Делимханов
Адам Делимханов
Кадр видео: Telegram

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОН на несанкционированной акции в Москве. Его обращение опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал видео с участием чеченца, на котором молодой человек бил правоохранителей. Позже его опознали, им оказался 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев.

Полиция поговорила с родными Джумаева, которые уже выходили на связь с ним. Он рассказал, что был в «неадекватном состоянии», когда дрался с бойцами ОМОНа. Родственники утверждают, что Джумаев никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на акции протеста.

Делимханов в обращении призвал Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским. Также он пообещал, что Кадыров поможет «решить вопрос с властями».

«Как мы знаем, в Москве и регионах на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки и говорящие, что в России такие законы должны быть. Подобное мы не допускаем и не допустим, но все мы видели в соцсетях парня-чеченца, который оказывал сопротивление полиции. Так вот, ты совершил преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев», — сказал он.

Также Делимханов заявил, что с отцом Джумаева уже поговорили, и призвал парня выйти на связь через Instagram.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.

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