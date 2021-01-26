Родители подравшегося с ОМОН на митинге чеченца рассказали о случившемся

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, подравшийся на митинге в Москве с бойцами ОМОН, оказался на акции случайно. Об этом со слов его родителей рассказала помощница депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина, передает «Подъем».

«Случившееся — неудачное стечение обстоятельств. Это совершенно не связано с поддержкой [Алексея] Навального и его политических взглядов. Молодой человек раскаивается в содеянном, сожалеет об этом», — заявила Лазина.

Помощница депутата также пояснила предложение Делимханова помочь чеченцу «решить вопрос с властями». По ее словам, речь шла о юридической помощи.

В настоящий момент неизвестно, связывался ли Джумаев с чеченскими властями, полиция, по информации издания, его ищет.

Депутат Госдумы Делимханов обратился к чеченцу, подравшемуся с бойцами ОМОН, 24 января. В своем видеообращении он призвал Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским. Также он пообещал, что Кадыров поможет «решить вопрос с властями». Делимханов заявил, что с отцом Джумаева уже поговорили, и призвал молодого человека выйти на связь через Instagram.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».