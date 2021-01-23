Митингующие выбили глаз водителю автомобиля ФСБ в центре Москвы

Участники несогласованного митинга в центре Москвы травмировали глаз водителю автомобиля, принадлежащего ФСБ России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет агентство, машину атаковали несколько десятков протестующих, они пинали автомобиль, прыгали на него и пытались разбить стекла. Telegram-канал Mash опубликовал видео с места событий, на котором запечатлена закиданная снежками и частично разбитая Toyota Camry с правительственными номерами и синим проблесковым маячком. Шоферу помогли найти воду для того, чтобы промыть рану, после чего машина уехала.

Пострадавший водитель госпитализирован, ему выбили глаз, передает РИА Новости со ссылкой на источник. В управделами президента России сообщили агентству, что попросили своих водителей выстраивать маршруты таким образом, чтобы «избежать агрессии» со стороны участников несогласованных акций в Москве.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан, в ходе акции, как сообщал источник, пострадали 39 силовиков.