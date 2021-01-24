Посмеявшегося над получившей от силовика удар россиянкой росгвардейца уволят

Росгвардейца, посмеявшегося над видео, где боец ОМОН пинает в живот россиянку во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, уволят. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Twitter-аккаунте.

«К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ (войска национальной гвардии — прим. «Ленты.ру»)», — написал он.

Ранее сообщалось, что полиция извинилась перед женщиной, получившей от силовика удар.

23 января в Петербурге во время несанкционированной акции сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Ее госпитализировали. Прокуратура и МВД начали служебную проверку.