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Полиция рассказала об ограничениях в центре Москвы 31 января

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Фото: Ведяшкин Сергей / агентство «Москва»

Московская полиция рассказала об ограничениях в центре города, которые будут введены 31 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, в этот день семь станций метро — Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город — будут закрыты на вход и выход. Кроме того, в центре Москвы введут ограничения для пешеходов в связи с призывами к участию в несанкционированных акциях.

31 января в России планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Генпрокуратура предупредила тех, кто желает принять участие в данных акциях, об уголовной ответственности в случае провокаций.

Акции протеста прошли в ряде городов России и нескольких других странах 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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