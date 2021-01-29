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МВД России предупредило протестующих одним из главных мемов года

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Фото: @mvd_official

МВД России в своем Twitter-аккаунте предупредило желающих принять участие в несанкционированных акциях протеста об уголовной ответственности, прикрепив к твиту один из главных мемов 2020 года «Качок Доге и Чимс».

На одной из картинок, опубликованных ведомством в соцсети, изображены большой накачанный сиба-ину Доге и маленький плачущий пес Чимс той же породы. На фоне Доге написано «Когда нарушаешь общественный порядок в толпе», а рядом с Чимсом — «Когда потом оправдываешься в отделе полиции». Помимо мема, к твиту прикреплены две карточки с указанием статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым могут быть наказаны участники несогласованных акций.

При этом МВД ограничило возможность комментирования твита.

31 января в России планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Генпрокуратура предупредила тех, кто желает принять участие в данных акциях, об уголовной ответственности в случае провокаций. 23 января в ряде городов России и нескольких других стран прошли акции протеста. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В минувшем декабре «Качок Доге и Чимс» вошел в список главных мемов 2020 года. Первое место рейтинга заняла «Загадка от Жака Фреско».

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