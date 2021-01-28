Напавшего на машину ФСБ тиктокера арестовали

Пресненский районный суд Москвы арестовал тиктокера Константина Лакеева, задержанного за нападение на автомобиль ФСБ в центре Москвы во время несанкционированной акции 23 января. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Лакеев проведет под стражей два месяца.

18-летнему тиктокеру предъявили обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества.

23 января на несанкционированном митинге оппозиции в Москве несколько десятков протестующих атаковали автомобиль, принадлежащий ФСБ России. Они пинали Toyota Camry с правительственными номерами, прыгали на автомобиль и пытались разбить стекла. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».