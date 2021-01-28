Напавшему на машину ФСБ тиктокеру предъявили обвинение в хулиганстве

Тиктокеру Константину Лакееву, задержанному за нападение на автомобиль ФСБ в центре Москвы во время несанкционированной акции 23 января, предъявили обвинение по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Окушко.

«Обвинение Константину предъявили по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества», — сказала адвокат.

Судебное заседание по избранию меры пресечения ожидается в четверг, 28 января, в Пресненском суде Москвы.

Ранее тиктокер Константин Лакеев попросил прощения «у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских». Он пообещал, что больше такого не будет делать.

О задержании известного в соцсети TikTok блогера за разгром автомобиля ФСБ сообщалось 27 января. Подозреваемый — 18-летний тиктокер Константин Лакеев, также известный как Костя Киевский. В соцсети у него более 800 тысяч подписчиков и 11 миллионов лайков на видео.

Несколько десятков протестующих атаковали автомобиль, принадлежащий ФСБ России, во время несанкционированных акций 23 января. Они пинали Toyota Camry с правительственными номерами, прыгали на транспортное средство и пытались разбить стекла. По факту разгрома автомобиля ФСБ в центре Москвы участниками несогласованного митинга 23 января было возбуждено уголовное дело.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».