Суд арестовал дравшегося с бойцами ОМОН на митинге чеченца

Суд арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, дравшегося с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге оппозиции в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Джумаев проведет в изоляторе два месяца. Его обвинили по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее на допросе задержанный заявил, что признает вину и понимает причины своего задержания — он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и пытался избежать наказания, пустившись в бега.

Джумаева задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, однако в ходе захвата не оказывал сопротивления.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».