Дравшийся с бойцами ОМОН чеченец признал вину

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, дравшийся с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге оппозиции в Москве, признал вину в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В Следственном комитете в свою очередь отметили, что 27 января юноше 2000 года рождения заочно предъявили обвинение, он был объявлен в федеральный розыск.

Сейчас Джумаева допрашивают в качестве обвиняемого, его также подозревают в совершении еще двух аналогичных эпизодов. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что Джумаева задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, однако в ходе захвата не оказывал сопротивления.

По словам родителей Джумаева, он оказался на митинге случайно — они назвали произошедшее неудачным стечением обстоятельств, не связанных с поддержкой Алексея Навального и его политических взглядов.

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов 24 января обратился к Джумаеву. В своем видеообращении он призвал уроженца республики в кратчайшие сроки сдаться властям, например чеченским. Также Делимханов пообещал, что Кадыров поможет «решить вопрос с властями».

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был задержан 17 января в Шереметьево по прибытии из Германии и арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».