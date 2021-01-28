Появилось видео допроса дравшегося с бойцами ОМОН чеченца

Появилось видео допроса уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, дравшегося с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге оппозиции в Москве. Запись публикует Telegram-канал Life Shot.

На камеру Джумаев заявил, что понимает причины своего задержания — он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и пытался избежать наказания, пустившись в бега.

Пресненский суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Джумаев признал вину в нападении на сотрудников полиции. Его задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, однако в ходе захвата не оказывал сопротивления.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».