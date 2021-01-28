Раскрыты подробности задержания подравшегося с ОМОН на митинге чеченца

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, подравшийся с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве, после инцидента сбежал к матери в Псков. Подробности его задержания раскрываются в Telegram-канале «112».

Как отмечалось ранее, в настоящий момент его везут на допрос в Следственный комитет по Москве.

О задержании Джумаева стало известно утром 28 января. Эту информацию подтвердили источники ТАСС и «Интерфакс» в правоохранительных органах.

Ранее его родители сообщили, что Джумаев оказался на митинге случайно — они назвали произошедшее неудачным стечением обстоятельств, не связанных с поддержкой Алексея Навального и его политических взглядов.

На следующий день после акции протеста депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов обратился к подравшемуся с бойцами ОМОН чеченцу. В своем видеообращении он призвал Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например чеченским. Также он пообещал, что Рамзан Кадыров поможет «решить вопрос с властями». Делимханов заявил, что с отцом Джумаева уже поговорили, и призвал молодого человека выйти на связь через Instagram.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».