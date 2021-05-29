Для дравшегося с бойцами ОМОН чеченца запросили пять лет колонии

Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву грозит пять лет колонии общего режима за драку с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве 23 января. Такое наказание запросило гособвинение, передает «Интерфакс».

Джумаеву предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Тверской суд Москвы огласит приговор 31 мая. Джумаев признал вину.

Утром 28 января Джумаева задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, однако во время захвата не оказывал сопротивления.

По словам арестованного, цели травмировать кого-то у него не было. «Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда все казалось по-другому», — отметил он.

По словам родителей Джумаева, он оказался на митинге случайно — они назвали произошедшее неудачным стечением обстоятельств, не связанных с поддержкой Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и его политических взглядов.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального. Оппозиционер был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».