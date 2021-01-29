Дравшийся с ОМОН на митинге чеченец объяснил свои действия

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, дравшийся на несанкционированном митинге в Москве с бойцами ОМОН, в разговоре с членами ОНК объяснил свои действия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам арестованного по статье о применении насилия в отношении представителя власти, цели травмировать кого-то у него не было. «Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда все казалось по-другому», — отметил он.

Один из членов ОНК уточнил, сыграла ли в инциденте роль его «горячая кровь». «Отец — чеченец, мама — ингушка. Взрывная смесь», — ответил Джумаев. Обвиняемый рассказал представителям наблюдательной комиссии, что учится на втором курсе факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Он также попросил передать матери, чтобы она принесла ему книгу «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.

Суд арестовал Джумаева 28 января, он проведет в изоляторе два месяца. На допросе обвиняемый заявил, что признает вину и понимает причины своего задержания.

Юношу задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы. Во время задержания он пытался сбежать, однако в ходе захвата не оказывал сопротивления.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».