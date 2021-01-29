Стало известно о попытках Кадырова помочь дравшемуся с ОМОН чеченцу

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объяснил поведение уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, дравшегося с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге оппозиции в Москве. Видео встречи с родственниками арестованного опубликовано в его Instagram-аккаунте.

Как стало известно Даудову, после развода родителей Джумаев «рос с матерью на чужбине, что, как известно, несвойственно для чеченских детей и плохо сказывается на полноценном формировании ребенка». По его словам, в его возрасте молодые люди также подвержены отрицательному влиянию.

Спикер парламента Чечни рассказал, что глава республики Рамзан Кадыров принял все меры, чтобы попытаться смягчить наказание для Джумаева и помочь ему. «К большому сожалению, он избрал иной путь — сегодня он задержан и стал фигурантом серьезного уголовного дела», — заявил Даудов.

Он также отметил, что арестованный испортил свою жизнь, однако все можно исправить. «Мы и дальше будем пристально следить за этой ситуацией», — заключил политик.

Накануне, 28 января, суд арестовал Джумаева по делу о насилии в отношении представителя власти, он проведет в изоляторе два месяца. На допросе обвиняемый заявил, что признает вину и понимает причины своего задержания.

Джумаева задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, однако в ходе захвата не оказывал сопротивления.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».