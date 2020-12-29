Названы главные мемы года

Пользователи «ВКонтакте» выбрали главные мемы 2020 года. Итоги голосования доступны в мини-приложении «Битва мемов». Участникам опроса предлагалось отдать голос за один из 64 мемов.

Самым популярным мемом пользователи соцсети назвали «Загадку от Жака Фреско». В интернете нередко появлялись картинки с изображением известного американского инженера, рядом с которым находился бессмысленный вопрос, якобы придуманный самим Фреско.

Второе место юзеры присудили мему «Андрей Гайдулян и дэб». Смысл шутки заключается в том, что юмористы вставляют селфи российского актера на фотографии различных городов страны и подписывают их словом «дэб». Замыкает тройку лидеров «Польская корова». Это гифка танцующей коровы, на которую наложили песню Gdzie jest biały węgorz польского артиста Cypis Solo.

В пятерку лучших мемов года попали «Ну как там с деньгами» (фраза из телефонного розыгрыша) и «Я вас уничтожу» (цитата из видео историка и публициста Евгения Понасенкова).

В топ-10 также вошли «Широкий Путин» (растянутый в видеоредакторе президент России Владимир Путин идет по коридору под трек Song For Denise), «Кот качает головой» (видео с белым котом, который качает головой под музыку), «Ля ты крыса» (фраза, которую произносит комик Демис Карибидис в одном из номеров Comedy Club), «Беда с башкой» (составление фразы с помощью искажения телезаставок) и «Качок Доге и Чимс» (мем-сравнение, в котором есть большой накачанный пес Доге и маленький сиба-ину той же породы).