Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем

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В соцсети Twitter опубликовали видео «гонки» между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. С помощью монтажа авторы превратили в мем противостояние двух глав государств.

Авторы ролика совместили два видео, на которых Пашинян и Алиев ведут машину, в результате чего создается впечатление, что политики устроили заезд друг против друга. По сюжету, армянский лидер пытается догнать азербайджанского. В финале армянский премьер побеждает азербайджанского президента и выигрывает гонку.

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Кадры с Алиевым, вероятно, взяты из поездки президента Азербайджана на новые подконтрольные территории. Ролик опубликовала жена главы государства и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева.

Армения и Азербайджан в течение 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная территория при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

Так, ситуация резко обострилась 27 сентября. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Таким образом Азербайджан получил контроль над некоторыми территориями, что вызвало волнения в Армении.