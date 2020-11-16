Пашинян назвал главную причину неудачи армян в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что армянские силы потерпели неудачу в Нагорном Карабахе из-за того, что воевали не только с армией Азербайджана, но также с турецкой армией и террористами из Ближнего Востока. Об этом он заявил 16 ноября в ходе онлайн пресс-конференции, передает ТАСС.

«По итогам июльских боев [на границе Армении и Азербайджана] стало понятно, что мы готовы к войне с армией Азербайджана. Однако основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами», — сказал Пашинян.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации. Ереван утверждал, что на стороне Баку воюют турецкие военнослужащие, Анкара взяла на себя командование воздушными боями, а также перебрасывает в Карабах террористов из Сирии и Ливии.

Азербайджан заявлял, что Турция оказывает ему лишь моральную поддержку, а наемники воюют на армянской стороне.

9 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боев в Нагорном Карабахе. По документу воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку передают три района. В регион входят российские миротворцы.

Азербайджан назвал случившееся победой. В Ереване начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна.