Президент Армении раскрыл причины вмешательства Турции в карабахский конфликт

Президент Армении Армен Саркисян раскрыл причины вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью РБК.

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По словам Саркисяна, Турция преследует в карабахском конфликте собственные интересы. Так, армянский политик считает, что Турция рассчитывает в обмен на военную помощь Азербайджану усилить свое присутствие в соседней стране. Он подчеркнул, что Турция хочет не только защитить свои нефтепроводы в Азербайджане, но и полностью управлять ими. Политик добавил, что Турция стремится обеспечить полный контроль над энергоносителями, идущими с Каспия, что позволит ей оказывать давление на Европу.

Саркисян также заявил, что утверждения о намерениях Армении нанести удар по азербайджанской нефтегазовой инфраструктуре — это полный нонсенс, так как за последние 20 лет ни одна пуля не вылетела в сторону «этой трубы».

Ранее 1 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии полноценных доказательств вербовки и доставки Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. По его словам, это «международная преступная сеть, раскрытие которой не может остаться без последствий».

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.

О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.