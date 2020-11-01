Турция пообещала не оставлять Азербайджан в одиночестве

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в карабахском конфликте. Такое обещание министр дал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье, 1 ноября, передает «Интерфакс».

«У нашего президента [Реджепа Эрдогана] одно поручение — в этом процессе не оставлять Азербайджан в одиночестве и постоянно приезжать в Баку для совместной деятельности. Мы гордимся вашими победами на поле боя. С божьей помощью, вы вернете свои земли обратно этой успешной операцией», — заключил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, Алиев поблагодарил Турцию за оказанную помощь в вопросе Нагорного Карабаха.

Ранее 1 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии полноценных доказательств вербовки и доставки Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. По его словам, это «международная преступная сесть, раскрытие которой не может остаться без последствий».

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26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.

30 октября Армения сообщила о пленении воюющего за Азербайджан сирийского наемника. Захваченного зовут Мехред Мухаммад Альшхер. В ходе допроса было установлено, что он родился в сирийском городе Хаме. В Сирии у него остались жена и трое детей. На линию фронта в Карабахе его перебросили через Турцию вместе с 250 другими наемниками 19 октября.

О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.