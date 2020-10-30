Армения заявила о пленении воюющего за Азербайджан сирийского наемника

Армянским военнослужащим удалось взять в плен сирийского террориста-наемника, который сражался на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее словам, захваченного наемника зовут Мехред Мухаммад Альшхер. В ходе допроса было установлено, что он родился в сирийском городе Хаме. В Сирии у него остались жена и трое детей.

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Как признался пленный, на линию фронта в Карабахе его перебросили через Турцию вместе с 250 другими наемниками 19 октября. До этого мужчина проходил подготовку в учебном лагере, где с ним работали турецкие инструкторы. По словам Альшхера, за участие в боевых действиях ему обещали выплатить 2 тысячи долларов, однако денег он так и не получил. В руках армянских военных наемник оказался после того, как был ранен в одном из сражений — однополчане бросили его.

О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.

Турецкие власти отрицают все обвинения, Азербайджан в свою очередь заявил, что это Армения привлекает иностранных наемников.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.