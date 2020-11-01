Пашинян заявил о вербовке Турцией «тысяч сирийских наемников» для Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии полноценных доказательств вербовки и доставки Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. Об этом сообщают РИА Новости.

На своей странице в Facebook Пашинян опубликовал видео допроса сирийца, которого, по данным правоохранительных органов Армении, пленили подразделения Армии обороны Карабаха. «Сейчас уже есть полноценные и всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в военной агрессии против Арцаха», — написал он.

По его словам, это «международная преступная сесть, раскрытие которой не может остаться без последствий». Пашинян также пообещал предоставить в ближайшее время новые доказательства.

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26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.

30 октября Армения сообщила о пленении воюющего за Азербайджан сирийского наемника. Захваченного зовут Мехред Мухаммад Альшхер. В ходе допроса было установлено, что он родился в сирийском городе Хаме. В Сирии у него остались жена и трое детей. На линию фронта в Карабахе его перебросили через Турцию вместе с 250 другими наемниками 19 октября.

О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.