Турция заявила о готовности отправить войска в Азербайджан

Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил готовность Анкары направить войска в Азербайджан для поддержки Баку в конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Такое заявление он сделал в эфире телеканала CNN Turk.

«Наш президент [Тайип Эрдоган] заявил об этом с первого дня [обострения конфликта в Нагорном Карабахе]. Турция не колеблется, наш президент не колеблется», — сказал Октай.

Ранее президент Армении Армен Саркисян в интервью французскому телевидению объяснил активность Турции в регионе и ее стремление решить ситуацию в Карабахе военным путем. По мнению армянского лидера, Анкара нацелена взять под контроль энергетические потоки в Каспийском море.

В НАТО призвали исключить Турцию из альянса за игнорирование позиции объединения и поддержку конфликта. По версии НАТО, Анкара направляет в зону боевых действий оружие и наемников, связанных с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида».

В 1991 году Нагорный Карабах, регион с преимущественно армянским населением, провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу военных действий. В 1994 году между Арменией, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном было заключено перемирие. 27 сентября этого года в регионе возобновились военные действия, 18 октября стороны договорились о перемирии, но вскоре стали обвинять друг друга в его нарушении.