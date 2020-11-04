Взятый в плен сирийский наемник раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах

Взятый в плен сирийский наемник Аль-Хаджи на допросе раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах. Об этом сообщает Генпрокуратура Армении, пишет РИА Новости.

По его словам, близ контрольно-пропускного пункта (КПП) Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе из сотен потенциальных наемников были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали заплатить 2 тысячи долларов в месяц. После этого завербованные сирийцы без проверки документов на турецкой границе в сопровождении военных отправились в турецкий аэропорт.

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Уже оттуда на турецких и азербайджанских самолетах они прибыли в Азербайджан, где их встретили военные Турции и Азербайджана. После чего они были доставлены в воинские части, где получили форму и оружие. Как рассказал Аль-Хаджи, в воинской части находились еще 500 сирийских арабов, которые прибыли воевать за деньги.

30 октября Армения сообщила о пленении воюющего за Азербайджан сирийского наемника. В ходе допроса было установлено, что он родился в сирийском городе Хаме. В Сирии у него остались жена и трое детей. На линию фронта в Карабахе его перебросили через Турцию вместе с 250 другими наемниками 19 октября.

О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.