Азербайджан опроверг ввод турецких миротворцев в Карабах

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.

По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.

«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — цитирует агентство его интервью РБК.

Посол отметил, что нет необходимости в присутствии турецкого военного контингента в Карабахе.

Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, подразделения противников останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Москва и Анкара будут совместно осуществлять миротворческую миссию. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что министерства обороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании мониторингового центра. Кремль подчеркивал, что размещение турецких военных в Карабахе не планируется.