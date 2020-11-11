Россия и Турция договорились вместе следить за перемирием в Карабахе

Москва и Анкара договорились об участии Турции в перемирии в Нагорном Карабахе: стороны подписали соглашение о создании центра по контролю за перемирием. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы будем принимать участие с Россией в совместной миротворческой миссии в Карабахе. Этим утром был подписан меморандум о взаимопонимании по совместному российско-турецкому центру контроля и мониторинга», — приводит агентство его слова.

Ранее 11 ноября российские власти подчеркнули, что речь идет именно о мониторинговом центре, а не о турецких миротворцах в спорном регионе: там будут действовать только миротворцы из России.

Накануне в МИД России уже опровергали участие турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Между тем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции.

10 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой. Лидеры двух стран обсудили заключение мирного соглашения на Карабаху. Тогда же Эрдоган заявил, что Анкара и Москва будут вместе осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность в регионе.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.