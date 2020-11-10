Участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе опровергли

Турецкие военные не будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил источник в МИД России, передает «Интерфакс».

Он опроверг данные о том, что Анкара будет иметь прямое отношение к операции. По его словам, ее роль ограничится лишь российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в регионе. Источник добавил, что этот центр создается на территории Азербайджана, которая не примыкает к Карабаху. Именно из него будет отслеживаться, насколько стороны конфликта соблюдают перемирие.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

В Баку назвали случившееся победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки.

Агентство Bloomberg сочло сделку по Нагорному Карабаху, которую заключили лидеры России, Азербайджана и Армении, триумфом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «на заднем дворе России».