Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Россия и Турция будут совместно осуществлять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Алиев, вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора разместят 1960 российских военнослужащих.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент. Однако о турецких миротворцах в тексте соглашения не упоминалось.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.