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Россия опровергла слова Алиева о турецких миротворцах в Карабахе

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Москва опровергла слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о размещении турецких миротворцев в Нагорном Карабахе вместе с российскими. Слова спикера МИД Марии Захаровой прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, — о миротворческих силах. Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации», — подчеркнула Захарова. Она подчеркнула, что речь идет о контингенте вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Также отмечается, что вопрос о статусе этого региона прописан в совместном заявлении России, Армении и Азербайджана.

Ранее дипломатический источник в Азербайджане назвал дату возможного подписания соглашения между Россией и Турцией по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что Министерства обороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании совместного мониторингового центра для соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. Официально эту информацию пока не подтвердила ни российская, ни турецкая сторона.

О том, что вместе с российскими миротворцами в регион будет введен турецкий контингент, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако в самом договоре упоминаются только миротворческие силы России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Предыстория: Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции в Карабахе
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