Пашинян рассказал об украденных из его резиденции компьютерах и парфюме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об украденных из его резиденции личных вещах. Об этом во вторник, 10 ноября, передает «Sputnik Армения».

«Из резиденции украли компьютер, часы, духи, водительские права и другое. Это все, конечно же "во имя родины"», — заявил глава правительства.

Ранее Пашинян, президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, воюющие стороны останавливаются на занятых позициях, в регион входят российские миротворцы, до 1 декабря под контроль Азербайджана возвращаются территории четырех районов. При этом армянской стороне остается Лачинский коридор для связи с Нагорным Карабахом.

Подписание документа вызвало массовые беспорядки в Ереване. Протестующие ворвались в парламент, был избит спикер национального собрания.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. В ходе боевых действий под контроль Баку перешли населенные пункты в нескольких районах. 8 ноября Азербайджан заявил, что занял город Шуши (Шуша), который имеет стратегическое значение.