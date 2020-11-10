Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал наказать всех причастных к погромам в Ереване, которые произошли после новостей о подписании соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на Facebook.

«Все организаторы сегодняшних преступлений будут привлечены к ответственности по всей строгости», — заявил он.

Ранее протестующие армяне разгромили здание парламента. Они искали премьера и обвиняли его в предательстве страны, после чего часть из них направилась к правительственной даче Пашиняна. Кроме того, на улицах города был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договору, с полуночи 10 ноября в регионе прекращаются бои.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.